Более 300 протоколов в неделю: В ДНР взялись за нарушителей противоковидных мер

С 24 сентября в Республике ужесточили карантинные меры Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике проходят проверки соблюдения гражданами карантинных мер. Для этого сотрудники полиции обследуют объекты торговли, предприятия, организации и общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

Там отметили, что за прошедшую неделю правоохранители провели более 300 проверок на местах.

- С 4 по 11 октября на территории ДНР стражи порядка провели 45 проверок соблюдения карантинных мер гражданами, находящимися на самоизоляции, а также более 310 объектов торговли и предприятий, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что работники полиции составили 372 административных протокола по фактам игнорирования противоэпидемических мер жителями Республики, 20 из которых выписали на предпринимателей и должностных лиц. Кроме того, гражданам были вынесены 302 предупреждения.

Напомним, ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. Бригады скорой помощи не справляются с массовым наплывом больных, а в больницах катастрофически не хватает кислорода.

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