В ДНР заявили об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Бригады скорой помощи перегружены массовыми вызовами от пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Донецкой Народной Республике признали крайне напряженной. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Несмотря на титанические усилия медработников, оказывающих помощь инфицированным пациентам, количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения, - заявили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что служба экстренной медицинской помощи не справляется с таким наплывом больных и не может обеспечить их своевременную госпитализацию в больницы. Также существенно возросло количество пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, из-за чего в медучреждениях столкнулись с нехваткой кислорода.

В сложившихся условиях жителям Республики категорически не рекомендуют посещать людные места, а также призывают строго соблюдать карантинные меры и своевременно прививаться от коронавируса, поскольку вакцинация снижает риск тяжелого протекания болезни и смертей.

Напомним, с 24 сентября в Донецкой Народной Республике ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Среди прочего, жителей обязали соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции в общественных местах и транспорте.

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