В ДНР ужесточили карантинные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Фото: сайт Дениса Пушилина

Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», которыми вводятся ограничения на посещение мест массового пребывания людей. Соответствующий документ опубликован на сайте Главы Республики.

Согласно изменениям, в заведениях общепита и досуга допускается заполнение до 50 процентов, спортивные соревнования будут проходить без зрителей, а в мероприятиях на свежем воздухе ограничивается число участников - до пятидесяти человек.

Помимо этого, запрещено проведение личных и выездных приемов граждан. Государственным органам власти, местным администрациям, предприятиям и другим организациям рекомендуется перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

При этом МВД ДНР предписано усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

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