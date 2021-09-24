Отопительный сезон в ДНР 2021: В Республике заменили почти 150 километров коммуникаций

В Республике завершаются приготовления к зиме. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике подготовка систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду близится к завершению. Об этом сегодня сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Дубовка.

- На сегодня в Республике заменили более 94 километров трубопроводов тепловых сетей, 52 километра - водопроводных сетей и свыше 3,5 километров - сетей водоотведения, - рассказал Владимир Дубовка.

Подавать теплоноситель уже могут 98 процентов котельных. Готовность жилого фонда и коммуникаций на начало недели - 91-96 процентов. По отдельным показателям наблюдается отставание от графика, его поручено устранить до 1 октября.

Традиционно отопительный сезон в ДНР начинается 15 октября. Но при этом в случае сильного похолодания по решению местных властей топить могут начать раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенние каникулы в ДНР 2021: Школьники будут отдыхать с 27 сентября

Вынужденные осенние каникулы в ДНР 2021 связаны с ухудшением эпидситуации (подробности)