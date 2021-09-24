Осенние каникулы в ДНР 2021: Школьники будут отдыхать с 27 сентября

Школьники ДНР уходят на вынужденные каникулы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние каникулы в ДНР 2021 из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом у школьников вынужденно начнутся 27 сентября. Соответствующий приказ опубликован сегодня на официальном сайте Министерства образования и науки.

Согласно документу, вынужденные каникулы продлятся по 17 октября. Ранее планировалось, что в этом году осенний перерыв в учебе у школьников продлится чуть больше недели: с 30 октября по 7 ноября.

Приказ был подписан и вступил в силу сегодня.

Напомним, что в Республике в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 действует режим повышенной готовности. По последним данным Минздрава, только за прошедшие сутки было выявлено более 530 пациентов с коронавирусом. Сейчас в ДНР от COVID-19 лечатся свыше 9000 человек.

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