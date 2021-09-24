Дайте двоечнику сто задач! Донецкие эксперты рассказали, как повысить успеваемость школьников

Учителя бьют тревогу: с каждым годом интерес к учебе падает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда любимое чадо приносит «пару» в дневнике, любой родитель начинает печалиться глобально. А будущее, а карьера? А почему не хочет учиться на отлично иди хорошо – ведь не глупый же!

- Я проходила курсы у педагога – новатора Виктора Федоровича Шаталова, так вот он говорил, что только благодаря учителю из двоечника» или «троечника могут вырасти гениальные специалисты, - рассказывает учитель математики Светлана Борисенко. – Помню, он рассказывал, что задавал двоечникам сразу сотню задач. Но не заставлял детей их решать, а давал возможность выбрать хотя бы одну, которая была ученику по силам. Решив эту задачу самостоятельно, ребенок снова начинал верить в себя, ведь у него появлялся хоть и маленький, но все же успех! После поддержки и похвалы ребенок сам берется за следующую посильную задачу. Если для ее решения ему не хватает знаний – уже без страха обращается за помощью к учителю или родителям. Так незаметно для себя он втягиваеся в учебу и начинает получать удовольствие от процесса.

- А если родители сразу хватаются за ремень при виде двойки, вразумит ли это их чадо?

- Нет, конечно! Я борюсь с теми родителями, кто пытается физически, или морально повлиять на ребенка. Иногда больно видеть, как ученик настолько боится принести плохую оценку, что у него дрожат руки, бледнеет. Я борюсь с такими родителями. Спрашиваю – вы неврастеника решили воспитать?

- Сталкиваясь с неуспеваемостью ребенка, многие родители делают простую, но опасную ошибку – бросаются его воспитывать, - говорит донецкий психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктор Смирненко. – Уважаемые, так делать не надо. Прогулы, плохие оценки и замечания по поводу поведения в школе – это симптомы проблемы, а не она сама.

- А в чем же тогда проблема?

- В этом случае реальная проблема – импульсивная реакция родителей. Отругать, попробовать подкупить, поставить в угол, лишить прогулок или компьютера, заставлять больше гулять или усадить за учебники насильно – бывает по-разному. А самим родителям понравилось бы, если бы начальство, не разобравшись в ситуации, оштрафовало бы их за низкие показатели в работе? Или уволило? Поэтому аккуратно, без истерик и нарушения границ ребенка, нужно разобраться в причинах двоек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменились правила въезда на Украину из России для жителей республик Донбасса

С 20 сентября украинские власти ужесточили карантинные нормы пересечения границы

(подробнее)