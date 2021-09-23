Как изменились правила въезда на Украину из России для жителей республик Донбасса

На Украину можно въехать и без самоизоляции, если дать мзду пограничнику. Фото: ГПСУ

С 20 сентября Кабинет министров Украины ввел новые карантинные нормы для людей, пересекающих границу незалежной. Прежде всего, они затрагивают иностранцев и лиц без гражданства, приезжающих из России. Но есть и изменения для жителей ДНР и ЛНР, которые вынуждены ездить на Украину через РФ.

Украинцы, которые приезжают из России, должны, как и прежде, устанавливать приложение «Вдома» и уходить на 14-дневную самоизоляцию. Причем сняться с нее досрочно можно, сдав отрицательный тест на коронавирус. Но вернуться на территорию России раньше двухнедельного пребывания в незалежной нельзя. Иначе штраф в 17 тысяч гривен (46 тысяч рублей).

От таких ограничений может спасти сертификат вакцинации или справка о том, что человек переболел ковидом. Но российский препарат «Спутник» до сих пор не сертифицирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Поэтому украинские пограничники не принимают документы с информацией о прививках этой вакциной. Также дончанам и луганчанам невозможно документально подтвердить факт, что они переболели ковидом.

До 20 сентября существовало правило: если гражданин Украины выехал на территорию России до 5 августа и теперь возвращается назад, то на него не распространяются требования жесткой самоизоляции. Этой возможностью могли один раз воспользоваться жители республик, которые в предыдущую поездку пересекли границу до этой даты. Теперь же выезд до 5 августа не дает права на освобождение от самоизоляции.

Однако проблема, как и раньше, «легко» решается на границе. Достаточно дать украинскому пограничнику 500 гривен (около 1400 рублей), и вы сможете попасть в незалежную без всякой самоизоляции. Но здесь все зависит от смены, на которую вы «нарветесь». Чего доброго могут и дело возбудить за дачу взятки должностному лицу. Поэтому лучше воспользоваться посредническими услугами таксистов, которые возят людей с КПП «Нехотеевка» (под Белгородом) через КПП «Гоптовка» (под Харьковом).

ОПАСНЫЕ ПОЕЗДКИ

По причине обязательной самоизоляции многие донецкие перевозчики теперь не ввозят людей на Украину без пересадок. Водители, пересекающие границу, также попадают на двухнедельный карантин. Исключение составляют официально зарегистрированные на Украине перевозчики.

Выход – искать официальных перевозчиков или тех, кто сам на личном автомобиле в частных целях едет на Украину и готов взять попутчиков. В противном случае дончан и луганчан ждет поездка с пересадками и пешим переходом границы.

Кстати, читатели «Комсомолки» поднимали проблему безопасности поездок на Украину и обратно. Часто водители возвращаются в ДНР без положенного отдыха. А это чревато авариями. Хотя и не всегда дончане становятся виновниками происшествий.

В Воронежской области микроавтобус, который ехал из Белгорода в Донецк, столкнулся с грузовиком. Фото: 36.мвд.рф

19 сентября случилось дорожное происшествие в Богучарском районе Воронежской области на автотрассе М-4 «Дон». Там в темное время суток столкнулся грузовой автомобиль с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Sprinter, следовавшим по маршруту Белгород-Донецк. Пo предварительным дaнным пoлиции, в случившемся виноват 45-летний воронежец – водитель грузовика «Шакман». При повороте налево в технологический съезд он не пропустил микроавтобус под управлением 56-летнего мужчины. От удара автобус отбросило на разделительную полосу и затем в стоящий «КамАЗ».

В результате ДТП 12 пассажиров Mercedes попали в больницу. Это двое несовершеннолетних – 12 и 17 лет, трое мужчин 34, 45 и 64 лет, а также семь женщин от 19 до 63 лет. Вceгo в микроaвтoбуce eхaли 17 пaccaжирoв.

Небезопасны поездки и на «ближнее» расстояние – до Ростова-на-Дону и обратно. Вечером 20 сентября Новошахтинске водитель фуры Volvo, находившийся за рулем в нетрезвом виде, не справился с управлением и протаранил пассажирский микроавтобус Mercedes, ехавший из Ростова в Горловку. Погибло три человека, еще четверо жителей ДНР получили травмы и были госпитализированы в больницу Новошахтинска.

ПРОДОЛЖАЮТ ШТРАФОВАТЬ

Украинские пограничники, несмотря на принятый Верховной Радой закон, продолжают штрафовать на сумму в 1700 гривен жителей республик Донбасса за первый въезд на территорию Украины со стороны Российской Федерации. Обычно «стражи кордона» ссылаются на то, что люди якобы не могут подтвердить гуманитарную цель въезда. И требуют дополнительные документы. Об этом сообщил один из авторов закона - глава комитета ВР по вопросам прав человека, «деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, Дмитрий Лубинец.

А все потому, что Лубинец и сотоварищи по Раде приняли несовершенный закон. В то время, когда существовал альтернативный законопроект, который действительно решал эту проблему.

Тем временем, с 23 сентября Украина перешла в «желтую» карантинную зону из-за распространения коронавируса. Во всех регионах начнут действовать ограничения. В частности, все жители обязаны носить защитные маски. Это стоит учесть жителям республик, которые собираются в ближайшее время поехать в незалежную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нормальные герои всегда идут в обход»: Приключения жителей ДНР в пути на Украину через Россию напоминают незамысловатую песенку пиратов из фильма «Айболит-66»

Саундрек, который 55 лет назад исполнили Ролан Быков, Фрунзик Мкртчян и Алексей Смирнов, точно описывает «путешествия» дончан (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей республик Донбасса при въезде на Украину будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

С 5 августа изменяются правила пересечения границы незалежной (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого из жителей Донбасса не будут штрафовать за въезд на Украину через Россию

С 24 июля изменились правила пересечения границы незалежной (подробнее)