В республиках Донбасса обнулили таможенные пошлины на ввоз валюты, гуманитарной помощи и энергоресурсов

Новые правила определили льготы в отношении ввозимых товаров. Фото: сайт Главы ДНР

В республиках Донбасса освободили от уплаты таможенной пошлины ряд ввозимых товаров, а также утвердили условия и механизм применения тарифных квот. Соответствующее решение было принято Единым экономическим советом и опубликовано на официальном сайте Главы ДНР.

Теперь от уплаты ввозной пошлины освобождается валюта, кроме той, что используется в нумизматических целях, ценные бумаги, энергоресурсы, гуманитарная помощь и прочее.

Тарифные льготы применяются при выполнении ряда условий, к примеру, тогда, когда не превышаются установленные квоты на поставку той или иной продукции, а также если она не производится либо же производятся в недостающем объеме в ДНР и ЛНР.

Оговаривается и механизм применения тарифных квот. Скажем, объем квот на сельскохозпродукцию из третьих стран не может превышать разницы между объемом ее потребления и объемом производства аналогичной продукции в республиках. При соблюдении этих условий тарифная квота не предусмотрена.

Напомним, что в сентябре ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. Первым делом был подписан договор о единой таможенной зоне и развитии экономической интеграции. А 30 сентября республики утвердили единый таможенный тариф.

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