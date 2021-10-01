На границе ДНР и ЛНР демонтируют таможенные посты. Что это значит?

1 октября граница между ДНР и ЛНР стала прозрачной. ФОТО: ДАН

1 октября граница между ДНР и ЛНР стала прозрачной. Накануне вступил в силу Договора о создании единой таможенной территории (ЕТТ) и развитии экономической интеграции между республиками Донбасса.

Документ предусматривает, что будут действовать общий таможенный тариф, единый порядок регулирования экспорта и импорта. Документы будут оформляться по общим правилам, взаимоисключающие требования законов – сняты.

Кроме того, власти обещают повышения уровня жизни простых граждан. Так средняя зарплата, как обещается, достигнет 35 тысяч рублей, а средняя пенсия - 13,8 тысяч рублей. Ожидается создание порядка ста тысяч рабочих мест и оживление жилищного строительства.

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал введение моратория на налоговые проверки предприятий, которые будут работать в рамках экономического союза ДНР и ЛНР.

- Так нас действительно ждет лучшая жизнь? – спросила «Комсомолка» у донецкого политолога Дмитрия Кузьменко.

- Давайте сразу отделим реальность от обещаний. Экономический союз напрашивался давно, об этом говорили с 2014 года. Размер убытков от этой искусственной границы трудно сосчитать, - отмечает эксперт. – Но действительно ли будут тысячи новых рабочих мест и зарплаты как не в каждом российском регионе – посмотрим.

Дмитрий Кузьменко обращает внимание, что граница между республиками возникла не случайно.

- В 2014-2018 годах, пока наводили порядок в вооруженных силах, переформатируя ополчение, граница была нужна. Очень много людей с оружием искали себе место в новой жизни и не каждый из них был нужен в тылу, мягко говоря. Служить на линии соприкосновения с ВСУ, быть месяцами в окопах были готовы далеко не все, - считает политолог.

Но сейчас даже политическая граница в ЛДНР выглядит как анахронизм, отмечает Кузьменко.

- Начинать интеграция нужно с экономики и таможенного пространства, это мировая практика. Главное, чтобы все не осталось на уровне красивых декларация и символических жестов, - говорит политолог.

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