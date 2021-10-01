1 октября начнется демонтаж таможенных постов на границе ДНР и ЛНР

Таможенные посты демонтируют (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заместитель министра доходов и сборов, руководитель таможенной службы ДНР Алексей Рудаков заявил, что в течение дня, 1 октября, начнутся работы по демонтажу всех таможенных постов на границе Донецкой и Луганской Народных Республик.

- На границе с ЛНР четыре автомобильных пункта пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03» и железнодорожный пункт «Дебальцево». Там с сегодняшнего дня начнутся работы по демонтажу таможенных конструкций, - приводит слова Рудакова Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что ограничения на передвижение граждан и транспортных средств между Республиками были сняты с полуночи 1 октября.

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