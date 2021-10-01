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Политика1 октября 2021 9:50

«Донецкая и Луганская Народные Республики заложили правовую основу для единого экономического и таможенного пространства» - Денис Пушилин

Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина по итогам заседания Единого экономического совета
Ольга ГАЛЬСКАЯОльга ГАЛЬСКАЯ
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Глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление по поводу создании единого экономического пространства между Донецкой и Луганской Народными Республиками. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление по поводу создании единого экономического пространства между Донецкой и Луганской Народными Республиками. Фото: Сайт Главы ДНР

30 сентября состоялось первое заседание Единого экономического совета в рамках соглашения о создании единого экономического пространства между Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Также принят Общий таможенный тариф единой таможенной территории.

Глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление:

"Донецкая и Луганская Народные Республики заложили правовую основу для единого экономического и таможенного пространства. Наша следующая задача – ускорить синхронизацию законодательств Республик. В ближайшее время Единая экономическая комиссия и Народные Советы двух стран сосредоточатся на выявлении и устранении нестыковок, препятствующих унификации законодательства.

На это время прорабатывается введение моратория на контрольные и надзорные проверки субъектов хозяйствования, которые будут перестраивать свою работу с учетом возможностей двух Республик. Экономический союз Донецкой и Луганской Народных Республик открывает для них широкие перспективы, прежде всего – расширения рынков сбыта".

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