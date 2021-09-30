Глава ДНР вручил паспорт Республики всемирно известной пианистке Валентине Лисице

Валентина Лисица стала гражданкой ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР всемирно известной пианистке Валентине Лисице. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- Я рад Вас приветствовать снова в Республике. Вы давно уже с нами и поддерживаете жителей Республики. Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой, - приводит слова Пушилина пресс-служба Главы Республики. - Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин.

Валентина Лисица стала гражданкой ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Валентина Лисица во время получения документа Республики сказала, что стать частью героического народна – для нее большая честь, и, несмотря на то, что она пианист, музыкант и выходит на сцену тысячи раз – сегодня волнуется как никогда.

- Для меня это настолько волнительный день – стать частичкой народа Донбасса. Я буду с этого момента представлять Донецкую Народную Республику на мировой сцене, – отметила она. – И в беде, и в радости наши судьбы отныне будут вместе. Я очень этим горжусь. Очень признательна вам лично и всему народу Донбасса. Спасибо за доверие!

Это уже шестой визит Всемирно известной пианистки в Донецкую Народную Республику. Валентина Лисица в этот раз приехала к Международному дню музыки, который ежегодно отмечается 1 октября.

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