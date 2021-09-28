«Один день без стрельбы – это для нас радость»: Жительница окраины Донецка Нина Назаренко живет в девятиэтажке, где ни одна квартира не уцелела

У Нины Николаевны окна выходят на неспокойные Пески. Женщина показывает, откуда едва ли не каждый день прилетают боеприпасы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поселок Октябрьский, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала столицы ДНР, за время войны изменился до неузнаваемости. Здесь не осталось ни одного дома, который не пострадал бы от обстрелов. И сейчас на Октябрьском горячо.

ОБСТРЕЛИВАЮТ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

- Обстреливают практически каждый день, - говорит корреспонденту «КП» жительница прифронтового донецкого поселка Октябрьский Нина Назаренко. - Один день без стрельбы – это для нас радость. Сейчас чаще всего стреляют утром, а бывает, открывают огонь средь бела дня.

Окна квартиры Нины Николаевны в доме №1 по проспекту Колхозному выходят на Пески. До оккупированного украинскими военными поселка - рукой подать.

Еще в начале войны ракеты ВСУ снесли угол многоэтажки, были разрушены 14 квартир. И сейчас украинские боеприпасы разрываются если не в доме, то поблизости Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В зале у Нина Назаренко нет мебельной стенки. Она говорит, что в 2014 году осколками выбило стекла в окнах и повредило мебель. Во время артобстрелов женщина не спускается в подвал, пережидает их в прихожей. Бетонная стена – какая никакая да защита.

«НИ ДО АВТОБУСА НЕ ДОЙТИ, НИ НАЗАД НЕ ВЕРНУТЬСЯ»

17 сентября Нина Николаевна ездила в железнодорожную больницу. В 7.00 она вышла из дома, а по дороге на остановку ее застал обстрел.

- Ни до автобуса не дойти, ни назад не вернуться, - вспоминает жительница Октябрьского. – 120-е мины зловеще шуршали над головой, будто сухая листа. Я шла одна. Слава Богу, какой-то мужчина подошел. Мы с ним переждали обстрел под деревом. Когда приехала в больницу, аж расплакалась. Сколько ж можно, восьмой год уже.

Еще в начале войны ракеты ВСУ снесли угол многоэтажки, были разрушены 14 квартир. И сейчас украинские боеприпасы разрываются если не в доме, то поблизости Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В тот день двадцать мин, прилетевших с украинской стороны, разорвались за домом №1 по проспекту Колхозному: возле сложенных плит перекрытия в частном секторе. Там ранило двоих мужчин. Одному из них в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДоКТМО) удалили почку. Сейчас оба идут на поправку.

«Я ЛЮБИЛА УКРАИНУ ДО 2014 ГОДА»

Девятиэтажка Нины Николаевны одиноко стоит среди частного сектора. В 2014 году в доме выгорело 14 квартир, во многих были разрушены даже межкомнатные стены. На сегодня здесь не осталось ни одной квартиры, в которую не прилетели бы «подарки» ВСУ. В девятиэтажке одно время не было даже угла дома, украинские ракеты снесли сразу три этажа.

Местные жители рассказывают, что за все время в их доме пять жильцов ранило и одного убило. Женщина погибла в самом начале войны, в ее квартиру угодил танковый снаряд.

Нина Назаренко всю войну живет на Октябрьском. Она сокрушается тому, что натворила «незалежная»:

- Я сама родилась на Украине и любила эту страну до 2014 года. Мои дети там выросли, мои родители там похоронены. Но то, как они относятся к нам, – это очень тяжело. Как раньше уже не будет. Украина должна прекратить войну и оставить Донбасс в покое.