Контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе приступила к работе

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Участники Контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе начали переговоры по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

Накануне прошли заседания в подгруппах по безопасности, политическим и экономическим вопросам. Переговоры в гуманитарной подгруппе были сорваны украинской стороной. Киев по-прежнему продолжает демонстрировать деструктивную позицию.

Тем временем, вооруженные формирования Украины не прекращают обстреливать республики Донбасса. За прошедшие сутки ДНР три раза подвергалась обстрелу, а в ЛНР артударом даже была повреждена школа. Такое вот «перемирие».

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