Здание школы в ЛНР повреждено обстрелом ВСУ

Украинским боевикам перемирие ни по чем. Фото: штаб ООС

Сегодня, 13 октября, в Золотом-5 обстрелом ВСУ повреждено здание школы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В преддверии заседания Контактной группы в режиме видеоконференции, боевики 24-й бригады по приказу комбрига Поступальского с направления Золотое-4 обстреляли из стрелкового оружия Золотое-5, в результате чего повреждено остекление средней общеобразовательной школы № 4 по улице Войкова, 3а, - рассказал Иван Филипоненко.

По его словам, только благодаря введению в Республике досрочных осенних школьных каникул никто из детей и педагогов не пострадал.

- Призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить украинские вооруженные формирования соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, - призвал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

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