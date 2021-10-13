Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Ленинское

Украинские боевики ведут прицельный огонь по Республике. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки трижды нарушили перемирие на линии разграничения с Донецкой Народной Республикой, выпустив по ее территории более двух десятков боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрелов оказались Широкая Балка (Горловка), Александровка (Донецк) и Ленинское, что на юге ДНР, - говорится в сообщении предстательства Республики в СЦКК.

Противник применял минометы, в том числе калибра 120-миллиметров, и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним: в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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