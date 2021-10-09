В ДНР объяснили, почему подорожало мясо курицы

Местные производители не в состоянии полностью покрыть потребности рынка, продукцию приходится закупать в РФ. Фото: ГП «Аграрный Донбасс»

Подорожание мяса кур в Донецкой Народной Республике связано с нехваткой инкубационного яйца и увеличением закупочных цен на эту продукцию в России. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство доходов и сборов Республики.

- Производство данного вида продукции с начала 2021 года в РФ сократилось по ряду объективных причин, связанных с дефицитом инкубационного яйца. Рост цены на эту продукцию на территории ДНР связан с увеличением закупочной цены за ее пределами, - пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что местные производители не в состоянии полностью покрыть все потребности рынка, к тому же стоимость их товара напрямую зависит от цен на корма, ветеринарные препараты и энергоносители.

Напомним, с сентября в Республике наблюдается значительное подорожание стоимости некоторых продуктов питания. В разы взлетели цены на картофель и мясо кур. Власти инициировали массовые проверки торговцев.

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