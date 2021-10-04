В ДНР резко выросли цены на картофель

В ДНР резко взлетели цены на картофель Фото: Олег ЗОЛОТО

Цены в Республике растут постоянно, но последнее подорожание на картофель особенно больно ударило по кошелькам.

Картофель на рынках Текстильщика стоит за 100 рублей за килограмм, на Привокзальном – 55 – 60 рублей.

Заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева сообщила, что ею было принято решение пригласить на пленарное заседание Народного Совета профильных министров. Причина – резкое повышение цен на продукты в Республике.

- Сегодня рабочий день начала с посещения продовольственной ярмарки в прифронтовом поселке Октябрьский. Больше всего меня интересовали цены на картофель, здесь они составили 50-55 руб. за кг., для картофельного сезона – цена чрезмерно высокая… Ясно одно – цены нужно снижать!, – заявила Макеева.

Уже известно, что в рамках пленарного заседания депутаты заслушают доклады руководителей профильных министерств о ситуации с ценообразованием в Республике, в том числе о ценах на социально-значимые продукты питания.

Возможно, заседание пройдет 5 октября.

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