Саханка подверглась массированному обстрелу украинских силовиков

В Представительстве ДНР в Совместном центре зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Украины. Фото: штаб ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе за прошедшие сутки два раза нарушили бессрочный режим прекращения огня в зоне ответственности ДНР. По населенным пунктам Республики за это время было выпущено 60 боеприпасов. Противник использовал различного вида гранатометы и стрелковое оружие.

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: СПГ – 2 раза (12 гранат), РПГ – 1 раз (3 гранаты), АГС – 1 раз (20 гранат), подствольный гранатомет – 1 раз (25 гранат), стрелковое оружие – 1 раз, — сообщают в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел пришелся только по одному населенному пункту – Саханка. Жертв среди мирного населения или повреждений гражданской инфраструктуры там зафиксировано не было.

— Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам НРПО были проигнорированы УС в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем, — добавили в Представительстве Республики.

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