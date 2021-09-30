Массированный обстрел: Под огнем украинской артиллерии второй раз за месяц оказалась шахта Засядько

Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК задокументировала вопиющие факты обстрела украинскими военными. Фото: СЦКК ДНР

Украинские военные вновь подвергли массированному обстрелу из тяжелой артиллерии донецкую шахту имени Засядько. Горняки насчитали минимум семь прилетов. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), утром 30 сентября из подконтрольной Киеву Каменки в направлении Минерального, расположенного в верховьях реки Кальмиус, вооруженные формирования Украины выпустили восемнадцать 122-миллиметровых снарядов. Часть из них разорвалась на промышленной площадке шахты в Яковлевке, что под Ясиноватой.

Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК задокументировала вопиющие факты обстрела украинскими военными. Фото: СЦКК ДНР

Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК задокументировала вопиющие факты обстрела украинскими военными. Фото: СЦКК ДНР

Военные СЦКК зафиксировали серьезные разрушения инфраструктуры, которая откачивает подземные воды и газ метан на поверхность, а также обеспечивает проветривание забоев и подачу в них свежего воздуха. Только по счастливой случайности никто из горняков не пострадал.

Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК задокументировала вопиющие факты обстрела украинскими военными. Фото: СЦКК ДНР

- Был перебит ввод на вентилятор главного проветривания шахты. Сотрудники предприятия мгновенно среагировали, в течение десяти минут вентилятор главного проветривания был переключен на резервный ввод и запущен в работу, - сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК задокументировала вопиющие факты обстрела украинскими военными. Фото: СЦКК ДНР

Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК задокументировала вопиющие факты обстрела украинскими военными. Фото: СЦКК ДНР

Это второй массированный обстрел шахты имени Засядько за месяц. «Комсомолка» уже сообщала, что украинские военные открывали огонь прямой наводкой по промышленной площадке в Яковлевке 8 сентября. Она была полностью обесточена, остановлены два вентилятора главного проветривания и насосы водоотлива, повреждения получил и газовый трубопровод, в двух местах на нем возникли очаги возгорания. В момент обстрела в горных выработках трудились 85 горняков, их оперативно вывели на-гора. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК задокументировала вопиющие факты обстрела украинскими военными. Фото: СЦКК ДНР

СПРАВКА «КП»

Шахта имени Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Донбасса. Уголь там добывают на глубине свыше километра, от взрывов метана на шахте не раз гибли люди. Угледобывающее предприятие расположено в непосредственной близости от линии соприкосновения в прифронтовом Киевском районе Донецка, оно уже неоднократно попадало под обстрелы со стороны ВСУ.

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