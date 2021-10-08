В Минагропроме рассказали, насколько подорожали продукты питания в ДНР

В Республике проверят обоснованность повышения цен на продукты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более чем на 18 процентов по сравнению с прошлым годом выросли цены на продукты питания в ДНР. Об этом на заседании парламента Республики сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

- За январь-сентябрь 2021 года фиксируется рост индекса потребительских цен на продукты питания более чем на 18 процентов по отношению с соответствующим периодом предыдущего года, в то время как рост индекса цен производителей составил 12,6 процента, - заявил он.

По словам министра, больше всего выросли в цене хлеб, растительное масло, сахар и овощи. Меньше всего подорожание сказалось на сырах и твороге, рыбе и морепродуктах, а также сезонных фруктах.

Среди причин роста цен на продукты питания чиновник назвал подорожание энергоресурсов, горюче-смазочных материалов, тарифов на коммунальные услуги, повышение зарплат, увеличение стоимости сырья, которые в конечном итоге и формируют ценники на рынках. Кроме того, внутренний рынок продовольствия в Республике очень зависим от ситуации на рынке РФ.

Напомним, с конца сентября в Республике наблюдается резкое увеличение стоимости некоторых продуктов, в частности, картофеля и куриного мяса. В связи с этим 4 октября Денис Пушилин провел экстренное совещание с руководителями профильных министерств по вопросам ценовой политики и дал поручение провести совместные проверки предпринимателей из-за спекулятивных цен.

Денис Пушилин заявил о недопустимости неконтролируемого роста цен. Фото: сайт Главы ДНР

Читайте также

Картофельный бум в ДНР продолжается: Оптовики хотят обхитрить власть

«КП» выясняла подводные камни картофельной истории (подробнее)