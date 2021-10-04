Глава ДНР о росте цен на картофель: Здесь мы видим спекуляционную составляющую

Денис Пушилин заявил о недопустимости неконтролируемого роста цен. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел совещание с руководителями профильных министерств по вопросам ценовой политики, на котором обсуждался вопрос и подорожания картофеля.

- Здесь мы видим спекуляционную составляющую в данном росте цен на картофель, – констатировал Денис Владимирович.

Руководитель Республики дал поручение министерствам доходов и сборов и внутренних дел о совместных проверочных мероприятиях.

Министерству доходов и сборов и аппарату Уполномоченного по правам предпринимателей было поручено в течение двух дней подготовить пакет предложений для недопущения таких ценовых скачков в будущем.

- Действующие механизмы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки. Для населения, для граждан Республики данный рост цен критичен. Работаем! – завершил совещание лидер государства.

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