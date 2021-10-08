Хлеб, овощи и сахар: В ДНР рассказали, какие продукты питания больше всего прибавили в стоимости

Оптовики греют руки на ценовом ажиотаже
Фото: Павел ХАНАРИН
Более чем на 18 процентов по сравнению с прошлым годом выросли цены на продукты питания в ДНР. Об этом на заседании парламента Республики сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.
- За январь-сентябрь 2021 года фиксируется рост индекса потребительских цен на продукты питания более чем на 18 процентов по отношению с соответствующим периодом предыдущего года, в то время как рост индекса цен производителей составил 12,6 процента, - заявил он.
По словам министра, больше всего выросли в цене хлеб, растительное масло, сахар и овощи. Меньше всего подорожание сказалось на сырах и твороге, рыбе и морепродуктах, а также сезонных фруктах.
Напомним, с конца сентября в Республике наблюдается резкое увеличение стоимости некоторых продуктов, в частности, картофеля и куриного мяса. В связи с этим Глава ДНР Денис Пушилин инициировал массовые проверки торговцев.
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