Важный вопрос жителей ДНР: Когда на фоне картофельного бума лучше запасать картошку?

Картошка может подешеветь в ближайшие дни из - за угрозы проверок Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цены на картофель в ДНР взлетели стремительно и доходят до 100 руб. за килограмм. Споры о том, когда лучше приготовить картофель впрок, идут давно. Бывший директор оптового рынка Армен Саркисян еще до войны давал совет жителям многоэтажек не покупать картофель впрок.

- Если у вас нет сухого погреба, а хранить картофель собираетесь на балконе, то вы в результате выбросите гнилых овощей больше, чем с экономите за счет цены и останетесь в накладе! Мы на рынке сохраним лучше!

Украиснкие аграрные эксперты говорят о том, что оптимальное время для оптовых закупок – вторая половина ноября.

Однако ДНР полностью отрезано от поставок украинского картофеля, так что для нас играет роль позиция оптовых торговцев Юга России. Также к нам может поступать продукция из Беларуси, но дешевой она не будет.

Так что у нас о больше советуют запасать картофель в середине октября.

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