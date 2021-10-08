В ЛНР перенесли военные сборы резервистов

В республиках Донбасса регулярно проходят военные сборы резервистов. Фото: УНМ ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о переносе сроков проведения военных сборов резервистов. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Внести в Указ Главы Луганской Народной Республики от 15.09.2021 «О проведении учебных военных сборов граждан, пребывающих в запасе» изменение, заменив в пункте 1 период «с 04.10.2021 по 08.10.2021» периодом «с 11.10.2021 по 15.10.2021», - сказано в тексте документа.

Напомним, ранее в ЛНР планировали провести военные сборы резервистов с 4 по 8 октября. В чем кроется причина переноса сроков мероприятия - не уточняется. Возможно, это связано с массовым отключением электроэнергии по всей территории Республики в период с 8 по 10 октября. В это время специалисты будут ремонтировать главный источник электропитания страны - высоковольтную линию 500 кВ «Шахты-Победа» - и другое оборудование.

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