В ЛНР пройдут военные сборы резервистов

В республиках Донбасса регулярно проходят военные сборы резервистов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил оборонному ведомству провести военные сборы резервистов.

- Для подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, с 21.09.2021 по 25.09.2021, с 4.10.2021 по 8.10.2021, - говорится в указе.

Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, призванным на учебные военные сборы.

Леонид Пасечник поручил Народной милиции при реализации указа обеспечить соблюдение дистанции не меньше 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток.

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