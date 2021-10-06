Оккупанты из 79-й бригады ВСУ вырубили Интернет на половине захваченной Луганщины

Украинские военные повредили кабель во время рытья окопов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Военнослужащие ВСУ в ходе оборудования фортификационных сооружений повредили участок кабельного соединения, оставив без интернета часть подконтрольной Украине Луганской области. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- От источника в администрации Счастьинского района нам поступила информация об отключении интернета в половине районов Луганской области. После проведения обследования линии, ремонтной бригадой было установлено, что поврежден участок кабельного соединения Лисичанск-Счастье севернее села Геевка. Там боевики 79-й бригады без согласования с администрацией проводили инженерные работы на второй линии обороны, - сказал он.

Но наибольшее возмущение у представителей украинской власти на Луганщине вызвал тот факт, что на обращение в штаб оперативно-тактической группировки «Север» с просьбой восстановить поврежденный участок за счет ВСУ военное командование ответило категорическим отказом.

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