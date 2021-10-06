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Политика6 октября 2021 9:50

Защитники ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ, летевший в сторону электроподстанции в Золотом

Украинские военные собирались нанести удар по инфраструктуре Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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С беспилотника планировали сбросить взрывное устройство на электроподстанцию. Фото: МОУ

С беспилотника планировали сбросить взрывное устройство на электроподстанцию. Фото: МОУ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, с помощью которого планировали нанести удар по Михайловской электроподстанции. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- В районе населенного пункта Золотое-5 был сбит самодельный БПЛА, запущенный с позиций 24-й бригады, оборудованный боевым зарядом, который сдетонировал во время падения беспилотника, - рассказал он.

Боевики 24-й бригады планировали сбросить взрывное устройство на электроподстанцию Михайловская 330/220 кВ на окраине Золотого-5, которая обеспечивает электричеством три населенных пункта.

Тем временем, в минувшие сутки ВСУ обстреляли районы сел Калиново-Борщеватое, Сокольники и поселка Голубовское. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.

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