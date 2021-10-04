Народная милиция ЛНР просит ОБСЕ посетить обстрелянную ВСУ инфраструктуру

Боевики ВСУ стали все чаще пользоваться боевыми дронами. Фото: штаб ООС

Народная милиция ЛНР обратилась в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине с просьбой посетить поврежденные обстрелом ВСУ Краснолиманскую насосную станцию и подстанцию «Иррагационная». Об этом сообщили в пресс-службе управления оборонного ведомства Республики.

— Призываем заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине госпожу Антье Граве посетить Краснолиманскую насосную станцию и подстанцию «Ирригационная» в период ее работы в ЛНР и лично убедиться в террористическом характере методов, применяемых украинскими боевиками против жителей Республики, — отметил офицер пресс-службы Александр Мазейкин.

Обстрел инфраструктуры в районе Славяносербска произошел пару дней назад. Ремонтные бригады ЛНР двое суток ведут безостановочные работы по ликвидации последствий.

Офицер пресс-службы отметил, что украинские боевики все чаще стали использовать боевые беспилотники. Таким образом, они ближе подбираются к своей цели и наносят максимальный ущерб.

— Украинские боевики продолжают пользоваться своей безнаказанностью, нарушая взятые на себя обязательства, и создавать невыносимые условия для мирных жителей Донбасса, — подчеркнул Мазейкин.

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