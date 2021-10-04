Полиция нашла у дончанина автомат украинских спецподразделений

Кроме автомата у задержанного хранились патроны. Фото: МВД ДНР

На днях полиция изъяла у жителя Буденовского района Донецка автомат «Вулкан» и более сотни патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— В Буденновском районе Донецка сотрудники уголовного розыска изъяли у местного жителя 4 магазина к автомату Калашникова, более 120 патронов калибра 7,62 мм и автомат «Вулкан», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса ДНР – незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Модель автомата «Вулкана» была разработана на Украине. По некоторым данным его сейчас используют украинские подразделения разведки, силы специальных операций и охранные структуры.

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