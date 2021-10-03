Пытался продать оружие: В Донбассе украинские спецслужбы задержали начальника склада боеприпасов одного из подразделений ВСУ

Начальник склада боеприпасов одного из подразделений ВСУ пытался продать оружие. Фото: штаб ООС

1 октября под Северодонецком, что в подконтрольном Киеву Донбассе, сотрудники СБУ задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения оперативно-тактической группировки ВСУ «Север», пытавшегося продать краденое оружие волонтерам. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- На окраине Северодонецка сотрудниками СБУ был задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения ОТГ «Север» при попытке сбыта двух автоматов, одного пистолета, пяти гранат и двух цинков патронов калибра 5,45 миллиметра. Со слов задержанного, оружие и боеприпасы были списаны на ведение боевых действий, - рассказал он.

Оборонному ведомству ЛНР стало известно, что все украденное начальник склада намеревался продать представителям волонтерской организации, которые под видом гуманитарной деятельности регулярно посещают позиции ВСУ.

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