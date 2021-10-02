7 октября в Луганске презентуют клип на песню «Донбасс за нами»

В съемках клипа приняли участие более тысячи человек. Фото: Скриншот видео с Youtube-канала Романа Разума

Военный ансамбль «Новороссия» в седьмую годовщину создания Народной милиции ЛНР презентует клип на песню «Донбасс за нами». Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) «Мир Луганщине».

- 7 октября в 15 часов в Луганске в кинотеатре «Русь» состоится премьера художественного клипа ансамбля «Новороссия» на песню «Донбасс за нами». Клип снимали возле линии боевого соприкосновения у подножия памятника политруку Алексею Еременко в Славяносербском районе, - говорится в сообщении.

Стихи к песне написал донецкий поэт Владимир Скобцов, музыку – москвич Леонид Зинковский. Исполнил и аранжировал ее офицер Народной милиции ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум. Он же выступил продюсером и автором идеи съемки клипа.

В съемках приняли участие более тысячи человек. Это военнослужащие Народной милиции ЛНР, представители военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия», Республиканского физкультурно-спортивного общества «Динамо», активисты проекта «Дружина», Патриотической ассоциации Донбасса, студенты Луганской академии внутренних дел, участники хора Луганской государственной академии культуры и искусств, детского хора «Непоседы», представители МЧС, сводного оркестра Народной милиции ЛНР и МВД.

Во время съемок у памятника Еременко развернули 300-метровую георгиевскую ленту и копию Знамени Победы, которые привезли представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- Осенью прошлого года песню «Донбасс за нами» исполнили солистки Донецкого музыкально-драматического театра Наталья Качура и Маргарита Лисовина. Эта песня стала не просто хитом, а сочетанием культурного вдохновения, красоты и мелодичности. Песня обрела всенародную любовь и признание миллионов слушателей. Теперь песню «Донбасс за нами» исполнили и мы, жители ЛНР. Это в очередной раз подтверждает, что ЛНР и ДНР – братские Республики, мы объединяемся не только экономически, но и культурно. Песни наших Республик еще больше объединяют народ, с этой песней мы будем идти в бой и стоять за свою родную землю до последнего, – сказал Разум.

После показа возле кинотеатра участники ансамбля «Новороссия» исполнят свои песни. Там же пройдет выставка военной техники. Тизер клипа можно увидеть в Youtube-канале Романа Разума.

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