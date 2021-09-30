Жители ЛНР останутся без света больше чем на сутки

Электричества не будет по всей территории Республики в период с 8 до 10 октября Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В связи с необходимостью ремонта высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа» и другого высоковольтного оборудования по всей территории Луганской Народной Республики в период с 19.00 8 октября до 10.00 10 октября будут отключать электроэнергию. Об этом сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

Уточняется, что данная высоковольтная линия является главным источником электропитания в Республике, поэтому во время ее ремонта возможны перепады напряжения в сети. Как следствие - могут возникнуть перебои с водой, поэтому жителей просят сделать необходимый запас заранее.

Для обеспечения работы социально важных объектов будут задействованы дополнительные источники питания. При этом отключение электричества не коснется медучреждений и крупных предприятий, заверяют в правительстве.

- Все стратегические объекты будут работать в штатном режиме. Под ними мы понимаем больницы, Алчевский металлургический комбинат, республиканскую топливную компанию «Востокуголь». Также на особом контроле находятся объекты хранения вакцин от COVID-19, потому что для них нужно создать определенные условия, - сказал первый заместитель председателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин.

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