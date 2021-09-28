Отопительный сезон в Донецке и ДНР 2021: Власти рассказали, когда включат отопление

В первую очередь, тепло пойдет в школы и больницы, а потом в многоквартирные дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава ДНР Денис Пушилин вечером 27 сентября подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Донецке и ДНР 2021.

Главный критерий – температура на улице. Если в течении 5 дней она в среднем за сутки не поднимается выше 8С, на шестой день пора запускать котельные. В первую очередь, тепло пойдет в школы и больницы, а потом в многоквартирные дома.

Все ремонтные работы нужно закончить до 1 октября.

Власти перевели коммунальные службы в усиленный режим работы с 25 сентября. В городах и районах созданы аварийный бригады и диспетчерские, главным ведомством по подготовке к отопительному сезону назначено Министерство строительства и ЖКХ. А вот команду «дать тепло», как следует из распоряжения Дениса Пушилина, отдает глава местной администрации.

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