Диких животных в ДНР становится больше. Кто опаснее - кабан, лиса или волк?

Лиса предрасположена к заболеванию бешенством Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Дончане продолжают обсуждать невероятные кадры – стадо диких кабанов на днях спокойно прогуливалось по автомобильной дороге в 20 минутах езды от центра Донецка. Замечены взрослые кабаны-секачи, самки и поросята.

- Если бы мне 10 лет назад сказали, что у нас на выезде в Мариуполь кабаны разгуливают – на смех бы поднял, - говорит Степан, охотник с многолетним стажем. – А сейчас ничему не удивляюсь. У нас под Макеевкой косуль видели. Фазаны на пшеничных полях жируют! Если бы не война, наступил бы рай для охотника.

Война отразилась и на четвероногих

Специалисты говорят о том, что такое изобилие не случайно – война выгоняет животных в города, она же создает зоны, куда не ступает нога человека. Как в Чернобыле, где после аварии образовался стихийный заповедник и даже зубры были замечены.

Внезапное изобилие диких животных трудно не заметить – в парках, скверах и просто вдоль дорог много белок, летают сороки, множество самых разнообразных птиц живет просто во дворах многоэтажных домов. Не все они выживают в городе, да и размножившиеся без меры бродячие коты и собаки сокращают их численность. Но животных действительно много. А у коммунальных служб столько проблем, что явно не до одичавших зверюшек.

- Еле справляемся с бродячими собаками, - говорит дворник Киевского района Светлана Петровна. – Они гоняют голубей и местных кошек, которых подкармливают жители. В этой стае настолько злые псы, что иду каждый день на работу с камнем в руке.

Для грызунов – вольготное время

О проблемах, которые несут дикие животные в городе мы поговорили с кандидатом биологических наук Владимиром Еремеевым.

- Какое животное среди обитающих у нас самое опасное?

- Как это не странно звучит – лиса, - говорит биолог. - Это самое предрасположенное к заболеванию бешенством животное. Заражаются лисы, охотясь на грызунов. Получив вирус бешенства, лиса теряет над собой контроль. Она не боится ни собак, ни людей, смело идет в город и готова атаковать (или наоборот, вдруг начать проявлять нехарактерную для это вида ласку к людям).

Встреча со стаей бродячих собак закончится для лисы смертью – но она успеет покусать 2-3 четвероногих, они заразятся и станут опасными для других собак и людей.

У нас в Республике просто рай для грызунов. Брошенные дома и промышленные объекты, пшеничные поля, на которых не ступает нога человека, если он не подготовленный сапер, проблемы с бытовым мусором и стихийными свалками – все это создает условия для размножения мышей и крыс. Лис часто видят в городе, замечены они в Шахтерске, Харцызске, Амвросиевке. Если случится вспышка бешенства, ситуация может выйти из-под контроля.

- А дикие кабаны или волки– чем может закончится с ними встреча?

- Их не так много, чтобы всерьез боятся. Кабаны опасны для садов (разоряют, подрывают корни деревьев) и домашних свиней – как переносчики АЧС (африканской чумы свиней - Ред). Ну, если очень захотеть обидеть самку с поросенком, секач может броситься.

Что касается волков – а они у нас наверняка есть – угроза существует для привязанной козы на выпасе. Неосторожную домашнюю собаку, забежавшую в лесопосадку, загрызть могут. Но вероятность такой встречи мала.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Бешеное животное выдает нехарактерное поведение и внешний вид. Пасть оскалена, из нее может идти пена, шерсть облезла, глаза вытаращены. Оно демонстрирует агрессию или смесь агрессии и страха, но не убегает при попытке испугать шумом или подручными предметами. Увидев такое, срочно сообщите в МЧС ДНР и в районную администрацию.

Если вас укусили или поцарапали, промойте травмированное место водой с мылом и срочно к врачу!

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