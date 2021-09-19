В Донецке стадо диких кабанов свободно гуляло по освещенной автотрассе

Стадо диких кабанов спокойно пересекло освещенную автотрассу и направилось в жилую зону. Фото: Скриншот видео Донецк Афиша

В темное время суток стадо диких кабанов стало мигрировать по территории Донецка. В этот момент они и попали на видеокамеру. Случилась передислокация животных на Мариупольской развилке в Кировском районе.

Ролик быстро распространился по Интернету и получил самый живой отклик пользователей.

- Вот к чему приводит война и запреты на охоту. Скоро мы их увидим на бульваре Пушкина и площади Ленина, - считает дончанин Андрей.

Действительно, с началом боевых действий проблема бродячих животных стала особенно актуальной для Донбасса. Но чтобы целое стадо довольно крупных и опасных особей гуляли по Донецку – это уж слишком. Видимо, скоро последуют комментарии городских властей.

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