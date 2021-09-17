«У нас здесь 50 оттенков серого и еще столько же в полоску!»: Как выживает крупнейший кошачий приют в ДНР

Профессия ветеринара определила судьбу Евгении Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Можно лайкать котиков в интернете. Можно умиляться или негодовать, читая трогательные истории о животных. А можно выйти за хлебушком или поехать по делам в Донецк и вернуться с очередным заморышем домой, где их количество уже перевалило за сотню. Именно так происходит у Жени. Ощущение, что в ней и ее муже встроен какой-то магнит, который притягивает к ним кошачьих всех мастей.

Александр и Евгения спасли сотни животных Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все – дворянской породы

Приюту «Кошачий дом» уже 26 лет и находится он в селе Андреевка. Едем с волонтером Андреем Лысенко через полупустые села, где на всю улицу - несколько живых домов, а все остальное - заросло по крышу. Прилетало сюда в 2014 и 2015 годах немало.

Обитаемые дома обратно пропорциональны количеству брошенных животных, чем меньше домов, где еще обитают люди, тем больше лохматых скитальцев. Математика простая.

Андрей Лысенко помогает не только людям, но и животным, живущим на линии фронта Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дом Евгении Михайловой определяем сразу по котам, точнее по их количеству, которые тут буквально повсюду.

- Здесь все у нас подобрашки без роду-без племени. Возраст – от нескольких недель до 22 лет. Породистых среди них нет. Как я смеюсь, 50 оттенков серого и еще столько же и полстолько же в пятнах и полоску, - встречает нас загоревшая Евгения, подхватывая на руки кота по имени Тюбик, который с любопытством рассматривает нас, ожидая гостинцев. – Учитывая смертность в приюте за последние три недели, сейчас у нас находится где-то 134 обитателя. Абсолютно всех я стерилизую, иначе сложно сказать, во что бы превратился приют.

Возьмите нас к себе! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ветеринар – это уже четвертое образование

Евгении Михайловой 45 лет и перед тем, как стать хозяйкой большого кошачьего дома, она была успешной бизнес-леди.

- У меня четыре образования. В лихие 90-е на матфаке постигала прикладную математику. Затем получила экономическое образование и окончила факультет иностранных языков. Это позволило мне заниматься бизнесом – организацией чартерных рейсов. А когда я достигла всего, что будет меня кормить, наконец-то, смогла осуществить свою мечту - пойти учиться на ветеринара в Питере, - рассказывает Женя. – К тому времени мы с мужем построили свой дом, у нас уже обитало порядка полсотни животных и тут началась война. Уехать? А их всех куда?

Приют «Кошкин дом» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А потом начался какой-то шквал брошенных животных, хозяева которых уезжали «на время» в более благополучные края. Бросали всех – породистых и беспородных, а они находили пристанище в «Кошкином доме», который напоминал уже сказочную рукавичку. Кроме почти полторы сотни мурлык, здесь обитают пять собак, 23-летний конь Эталон, которого Женя спасла много лет назад от участи стать колбасой, кормилица-корова Марта и пара симпатичных свинок. Всему этому нужны руки, которых в семье всего четыре – Жени и ее мужа – Александра. Помогает пожилая мама, берет на передержку к себе в квартиру котов, требующих наблюдения и тех, кому нельзя быть на улице.

Приют «Кошкин дом» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ветераны-долгожители в приюте на особых условиях

Есть у Евгении тут свой стационар, операционная и изолятор для больных животных. В вольерах в основном содержатся котята. Выживаемость малышей в условиях приюта очень низкая. Часто они хватают инфекцию, чихают, становятся вялыми, отказываются от еды и умирают, несмотря на Женины усилия.

- Кварцуем, обрабатываем, ветоши кипятим, каждый котенок получает противовирусную сыворотку и лечение, но сезонные инфекции – это бич всех приютов, - не отвлекаясь от беседы, Женя ловко, по очереди закапывает глаза котятам антибиотиком, те чихают и фыркают. – И тут ничего не сделаешь, начнет есть – выживет, нет – увы. За огородом – пустырь и там уже целое кладбище. И за каждым сердце болит, каждого помним. Поэтому стараемся с мужем имена котятам не давать, чтобы не слишком привязываться.

Котят в приюте "косит" инфекция Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Отдельно в «Кошкином доме» содержатся ветераны - старые, ослабленные коты. Есть тут кошка Мура, которой более 20 лет и у которой амнезия, она элементарно не может найти дорогу домой, поэтому гуляет на улице только в сопровождении хозяев. У некоторых из старичков не осталось ни одного зуба. Для них Женя терпеливо разводит паштет и кормит. Ясно, что на улице они бы были давно обречены. Лечит и стерилизует животных она сама.

Приют «Кошкин дом» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

У каждого своя история предательства человеком

- Котят находим повсюду или они нас. Вывозим мусор на свалку и в двух случаях из пяти находим котят. Как-то выносила мусор, а в контейнере сидит котенок. Что делать? Я на встречу спешила, в белом плаще, не лезть же на дно контейнера? Звоню мужу, он как раз с рыбалки должен был возвращаться, прошу залезть в контейнер и забрать бедолагу. И вот у нас новый жилец, - рассказывает хозяйка. – Вообще муж у меня – спасатель со стажем. Однажды МЧС отказались лезть на уровень 4-го этажа, где на дереве уже несколько дней сидел котенок. У нас есть такая выдвижная лестница, мы натягивали страховку, и мой муж взбирался и снимал со старого тополя котенка. Нам не впервой с ним лазать по подвалам или гоняться под ливнем за грязной кошкой.

Ее голос мурлыки узнают сразу Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Здесь, в приюте, у каждого своя история. Уже пожилую кошку Мышку бросили хозяева, уехав из Республики в 2014 году. Мышкой «играли» собаки и только чудом Женя с мужем успели ее спасти. Кошка Сестричка – украинской национальности, доставлена во время боевых действий из Курахово. Ее просто выбросили к продавцам арбузов. Еще один кот был сбит машиной и лежал полуживой на дороге. Женин муж заметил его и молился, чтобы его не задавили машины, едущие перед ним. Чудом раненое животное всякий раз оказывалось между колес и было спасено Александром. А оказавшись в приюте, уже через месяц кот бодро бегал. Кошка Елка была найдена Женей во время проливного январского дождя, который моментально покрыл ледяной коркой весь Донецк. Животное сидело под соснами (поэтому и елка!) возле университета, постепенно превращаясь в ледышку. Идти оно уже не могло, вставало и сразу падало. Сейчас это красавица-кошка.

Приют «Кошкин дом» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Оперативная диагностика равна чьей-то спасенной жизни

Обычный день Евгении начинается в 4:30 и оканчивается за полночь. Работы столько, что хватит на пятерых. Выходных и отпусков практически нет. При этом в селе условия достаточно суровые. С водой в селе - напряг, Женя и Саша ее качают из колодца, газа – тоже нет, электричество – часто отключают. Но это не мешает Жене и ее мужу ежедневно спасать сотни никому ненужных жизней.

Приют «Кошкин дом» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Не знаю, как выживаем. Я работаю на трех работах, муж - работает. Плюс пишу о жизни нашего приюта в социальных сетях. Люди читают, откликаются, перечисляют какую-то копейку, - признается хозяйка. – Но каждый день болит голова – а что дальше? Нам необходим отдельный котятник, где в вольерах будет вытяжка. Также мечтаем создать в нашем приюте полноценный пункт помощи бездомным кошкам и оснастить его диагностическим оборудованием. Кроме наших 130-ти животных, ежедневно к нам обращаются за помощью те, кто заботится об уличных животных. У нас есть даже стационар для заболевших уличных, мы лечим их на основании клинической картины. Всякий раз поездка в клинику – это 5-5,5 тысяч из бюджета приюта и день, вычеркнутый из жизни, ведь до ближайшей клиники тут более 30 км. Я посчитала, что при наличии оборудования, анализ крови на нужные показатели обойдется в сотню-полторы, УЗИ - копейки. Сколько же жизней удалось бы лечить правильно, имей бы мы возможность получить результаты обследования! Диагностическое оборудование - это планы и мечта одновременно. Планы - потому, что собираю информацию о функционале и ценах, ищу варианты б/у.

У Жени даже чашка с котами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мечта - потому, что все упирается в средства. Спонсоров у приюта нет. А его бюджет – это, по самым скромным подсчетам, 35 тысяч в месяц. Женя рада будет тому, кто приедет в приют выбрать себе животное. Все они простерилизованы, обработаны от паразитов. Однако, за последний год было всего три «усыновления».

Конь Эталон был спасен Женей от участи в 3-х летнем возрасте стать колбасой. Теперь доживает свой век в любви и заботе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Надежда только на тех, кто отзовется и поможет приюту, перечислив посильную для себя сумму. Сделать это можно следующим образом:

Сбербанк - 4817760241847361

Приват - 4149 4993 4841 2360

Киви +79992059668

ЦРБ - 1024261621219524 до 04/22

Простое пополнение телефона +79381489768 (привязана карта, с которой можно снимать)

Western Union в рублях - Mikhaylova Evgeniya, Россия (мы получаем его моментально)

Яндекс-кошелек - 410012747028202

Пейпал https://www.paypal.me/evgeniasv

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еще один шаг на пути интеграции с Россией»: Денис Пушилин обратился к жителям Донбасса накануне предстоящих выборов Госдумы РФ

Глава Республики призвал граждан воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании (подробнее)