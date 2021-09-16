«Еще один шаг на пути интеграции с Россией»: Денис Пушилин обратился к жителям Донбасса накануне предстоящих выборов Госдумы РФ

Жители Донбасса могут выразить свою позицию на предстоящих выборах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Накануне предстоящих выборов Госдумы РФ Денис Пушилин обратился к жителям Донбасса, которые имеют также и российские паспорта. Их участие в голосовании Глава ДНР считает еще одним шагом на пути интеграции региона с Россией.

- С 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Для жителей Донбасса это знаковое и долгожданное событие, это еще один шаг на пути интеграции Донбасса в Россию, - сказал он.

Глава Республики отметил, что вот уже семь лет, как жители Донбасса с оружием в руках отстаивают свою свободу и право быть русскими, борются за свой дом, за право говорить и думать на родном языке, помнить и чтить свою историю.

- Мы граждане России, и с каждым днем нас становится больше. Нам дорога судьба нашей Большой Страны, и очень важно, по какому пути пойдет ее развитие, - считает руководитель страны.

Денис Пушилин призвал соотечественников воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в предстоящих выборах. По его словам, только от решения людей зависит, каким завтра будет их общий дом.

Глава ДНР призвал соотечественников воспользоваться своим конституционным правом. Фото: denis-pushilin.ru

- Это гражданский долг каждого гражданина России. Это забота о нашем будущем, будущем нашей Родины и будущем наших детей. Я обязательно воспользуюсь своим правом. Мы решаем, каким завтра будет наш дом - Россия, - подчеркнул Глава ДНР.

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