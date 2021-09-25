И снова весна? В Донецке зацвели каштаны

Второе цветение каштанов может говорить о том, что дерево болеет Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Еще не опали листья, и на самих каштанах видны не дозревшие плоды – такие зеленые «ежики», а дончане уже фотографируют второе цветение каштанов.

- На самом деле, это не очень хорошо, - говорит «КП» биофизик, кандидат наук Владимир Еремеев. – Обратите внимание, зацвели те каштаны, которые растут у дорог, где концентрация выхлопных газов повышена. Это стресс для дерева. Стрессом является и засушливое лето. К тому же, в нашем климате каштаны страдают от вредителя - моли. Моль повреждает листья, каштаны засыхают. В центре Донецка много таких деревьев. Даже ранним летом у них коричневые листья. Это влияет на «зимовку» растения и его цветение весной. Каштаны просто не успевают подготовиться к морозам. Кроме того, изменение погодных условий, когда после ранних холодов снова наступает теплая осень, вызывает повторную вегетацию. То есть деревья, пережившие стресс от жары, опять цветут осенью. И это делает каштан более слабым. Такие деревья скоро погибают.

Кстати, вторичное цветение каштанов повторяется в нашем климате не первый год.

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