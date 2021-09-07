Глава ЛНР выразил соболезнование родным и близким горняков, погибших в результате аварии на шахте «Красный партизан»

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем микроблоге в Твитер выразил соболезнование родным и близким горняков, погибших в результате аварии на шахте «Красный партизан».

- Трагедия на шахте «Красный партизан» унесла жизни наших горняков. От себя лично и от жителей Луганской Народной Республики выражаю соболезнования родным и родственникам погибших шахтеров. Сочувствую вашей утрате, - написал Пасечник.

Напомним, в результате обрыва каната клети на шахте «Красный партизан» погибли девять горняков, 19 травмированы.

Тем временем Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте «Красный партизан» в ЛНР.

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