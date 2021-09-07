Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте «Красный партизан» в ЛНР

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварии на шахте «Красный партизан» в ЛНР.

- Болью в сердце отозвалось сообщение о гибели девяти горняков в Свердловске. Вместе с родными и близкими шахтеров, вместе с жителями ЛНР скорбим об этой трагической потере для семей, для трудового коллектива, для всего Донбасса, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель Республики подчеркнул, что каждый раз спускаясь в забой, шахтеры рискуют своими жизнями, рискуют ради того, чтобы в наших домах были свет и тепло, чтобы работали предприятия Донбасса.

- Никто так, как мы, не знает цену угля, - говорит Пушилин. - От имени всех жителей ДНР выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это наше общее горе. Вечная память погибшим шахтерам. Скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии.

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