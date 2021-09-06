«Клеть не доехала до поверхности 200 метров»: В ЛНР на шахте «Красный партизан» погибли горняки из-за обрыва троса

На шахте «Красный партизан» работы ведутся на опасной глубине 1375 метров. Фото: твойгород.com

Сегодня, 6 сентября, вечером на шахте «Красный партизан» в Червонопартизанске погибли девять человек (по предварительной информации). Оборвался канат транспортной кабины (клети), предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу. Об этом сообщил «Комсомолке» источник в экстренных службах ЛНР.

- В результате аварии погибли, предварительно, девять человек, - сообщил источник.

«Комсомолка» дозвонилась до сотрудника МЧС в Свердловском районе, где находится шахта. Он рассказал, что об аварии им сообщили в 20.29. Всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек.

- Информации по остальным застигнутым в клети пока нет. Клеть не доехала до поверхности 200 метров, - сказал источник «Комсомолки».

Тем временем, жители Свердловска сообщают, что в аварию попала третья смена горняков. Второй добычной участок.

- У меня муж в третьей смене. Со слов заместителя начальника участка - жив. Жду утра и подробной информации, - говорит «Комсомолке» жена горняка Анна Милованова.

- У меня брат там работает, его недавно вывели по травме, это было его звено, - поделилась Алина Подрядчикова.

Алина сказала «Комсомолке», что сейчас не может дозвониться до друга, который был в этом звене.

- Скорые не замолкают, я в шоке и реву. Как страшно, - рассказала Елена Алиферова, проживающая рядом с шахтой.

Более уточненная информация от экстренных служб ожидается утром.

Шахта «Красный партизан» находится в городе Червонопартизанск. Сдана в эксплуатацию 16 июня 1958 года. В настоящее время входит в состав ПП Шахтоуправление «Червонопартизанское» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Свердловантрацит». Работы ведутся на опасной глубине 1375 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рабочий 27 лет погиб на шахте в ЛНР

Молодой человек был найден без сознания и травмированным (подробнее)