В МЧС ЛНР рассказали подробности аварии на шахте «Красный партизан»

В результате аварии на шахте «Красный партизан» в Свердловском районе погибли девять горняков, 19 травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

- Девять погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам МВД ЛНР. Спасателями и медиками производились работы по оказанию помощи 19 травмированным и их эвакуация, после этого шахтеры были доставлены в травматологическое отделение центральной горбольницы Свердловска, - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследованием причин аварии будет заниматься созданная правительственная комиссия.

Напомним, вечером 6 сентября на шахте «Красный партизан» оборвался канат транспортной кабины (клети), предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу.

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