Ко Дню города в Луганске выступят Сергей Куприк, Алексей Глызин и певица Слава

Концерт звезд российской эстрады состоится 11 сентября. Фото: ЛИЦ

11 сентября ко Дню города в Луганске выступят российские артисты. В столичной администрации сообщили, что на Театральной площади состоится концерт с участием заслуженных артистов России Сергея Куприка и Алексея Глызина, а также певицы Славы.

Начало концерта в 18.00.

- После концерта запланирован праздничный салют, - говорится в сообщении администрации Луганска.

Праздновать День города в столице Республики начнут 4 сентября, а закончат 12 сентября. В этот период пройдет ярмарка, финал конкурса красоты и таланта «Мисс Луганск - 2021». Ну, и конечно же, основные мероприятия запланированы на 11 сентября.

Напомним, что 19 сентября ко Дню города в Горловке выступит российский артист Сосо Павлиашвили.

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