19 сентября в Горловке выступит Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили. Фото: sosopavliashvili.ru
На День 242-летия города, 19 сентября, в Горловке выступит российский артист Сосо Павлиашвили. Афишу с программой мероприятий опубликовал в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
Концерт пройдет на площади Революции 1905 года.
В 20.00 начнется выступление артистов-вокалистов Донецкого государственного академического музыкально драматического театра.
А уже в 21.00 на сцене появился российский певец Сосо Павлиашвили.
В десять часов вечера – праздничный салют.
Администрация города обещает после праздничного концерта в 22.30 - развоз граждан из отдаленных районов Горловки.
Фото: t.me/Prikhodko1970
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напутствие Главы ДНР, гимн России, 14 тысяч первоклашек: В Республике стартовал новый учебный год
К занятиям приступили больше 220 тысяч студентов и школьников (подробнее)