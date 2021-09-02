19 сентября в Горловке выступит Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили. Фото: sosopavliashvili.ru

На День 242-летия города, 19 сентября, в Горловке выступит российский артист Сосо Павлиашвили. Афишу с программой мероприятий опубликовал в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Концерт пройдет на площади Революции 1905 года.

В 20.00 начнется выступление артистов-вокалистов Донецкого государственного академического музыкально драматического театра.

А уже в 21.00 на сцене появился российский певец Сосо Павлиашвили.

В десять часов вечера – праздничный салют.

Администрация города обещает после праздничного концерта в 22.30 - развоз граждан из отдаленных районов Горловки.

Фото: t.me/Prikhodko1970

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