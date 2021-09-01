Напутствие Главы ДНР, гимн России, 14 тысяч первоклашек: В Республике стартовал новый учебный год

В Республике начался новый учебный год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

1 сентября 2021 года первый звонок прозвучал в 502 школах Донецкой Народной Республики. За парты сели 144,8 тысячи ребят, из них 14,2 тысячи – первоклассники, дети, рожденные уже во время войны в Донбассе.

В этом году во время торжественной линейки начинались с подъема государственных флагов ДНР и РФ. Звучал гимн России.

Пушилин дал наставление

Глава ДНР Денис Пушилин, в День знаний, посетил торжественные линейки Специализированной школы с углубленным изучением английского языка № 11 города Донецка и в Макеевского лицея № 1 «Лидер».

Руководитель государства поздравил школьников с началом учебного года.

- Вот и снова 1 сентября, вот и снова каникулы уже позади. Безусловно, сегодняшний день для каждого разный: кто-то идет в первый класс, кто-то сегодня услышит в последний раз первый звонок, - говорит Денис Владимирович. - Очень рассчитываю, что лето прошло хорошо, успели все отдохнуть, набраться сил и приготовиться к очень важному этапу получения знаний. Конечно же, школа не только знания дает, она формирует образ жизни, образ и принципы мировосприятия, взаимодействия – это на всю жизнь.

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Глава Республики пожелал ученикам продуктивного учебного года, а учителям и родителям – не забывать, как это быть ребенком.

- И пусть вы будете для детей такими наставниками, о которых мечтали сами в детстве, - обратился к учителям Пушилин.

- Ребята, хотел бы вам пожелать использовать все возможности этого учебного года, впитать как можно больше знаний, заполучить как можно больше друзей, - сказал Глава ДНР школьникам.

Вот и закончились летние каникулы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не только учить, но и воспитывать

С началом нового учебного года поздравил и министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. Он отметил, что 1 сентября к занятия приступили больше 220 тысяч студентов и школьников.

- Этот праздник близок каждому человеку. Для школьников и студентов он наполнен ожиданием ярких открытий, для взрослых – навсегда связан с теплыми воспоминаниями о детстве и юности, первом учителе, школьных друзьях, - сказал он.

К занятиям приступили почти 145 тысяч школьников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Михаил Николаевич отметил, что учащимся предстоит много трудиться на пути к новым достижениям и победам.

- Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, подарит массу новых знаний, принесет радость открытий и достижений! – пожелал руководитель министерства образования и науки Республики.

В школах ДНР будут не только учить, но и воспитывать. Принят соответствующий законопроект.

- Воспитание неразрывно связано с обучением, потому что учащийся должен быть не только образованным, но и патриотом, человеком, - рассказывает «Комсомолке» Михаил Кушаков. - Это важно. Поэтому мы выделяем все возможности, чтобы у нас полноценно шел процесс и обучения, и воспитания.

Школьники начнут более глубоко изучать современную историю Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом году школьники начнут более глубоко изучать современную историю Донбасса. В Республике уже издали учебники по истории края для 5-11 классов.

- Есть ратные подвиги наших героев, которые своей жизнью доказали право нашей Республики на свое существование и развитие. Мы всегда о них говорим, и о первом Главе, и о наших военных, которые сложили головы, - говорит министр. - Тем более, что у нас есть дети, родители которых защищали нашу Республику, стали на борьбу с неонационалистами. Все это, в общем, является звеньями воспитательного процесса наших детей.

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