Что нового в школах и вузах ДНР будет в этом году?

Школы и вузы будут еще активнее переходить на стандарты РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября 145 школ Донецка приняли свыше 53 тысяч учащихся, в том числе пять с половиной тысяч первоклашек. Такие данные озвучил глава горадминистрации Алексей Кулемзин.

Что касается вузов, то уже шесть из них, фактически, стали российскими, т.е. официально готовят своих студентов по федеральным государственным образовательным стандартам. Кроме того, как рассказал министр образования и науки Миахил Кушаков, государственную аккредитацию в России прошли гимназия информационных технологий №61 Донецка и лицей №2 «Престиж» Макеевки. За учебный год их число планируют увеличить до десяти.

- Основная наша задача - это интеграция образовательных учреждений Республики в российское научное образовательное пространство, - заявил Кушаков.

Также среди нововведений – сдача школьниками российского ЕГЭ в ДНР. Пока это доступно не для всех, но в скором времени такую возможность предоставят всем без исключения желающим. В 2021 году попробовали свои силы около пятисот выпускников республиканских школ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донецкий психотерапевт о начале школьной поры: Родителям не надо нервничать, ведь дети это чувствуют

Эксперт «КП» дал дельные рекомендации взрослым (подробнее)