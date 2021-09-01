Донецкий психотерапевт о начале школьной поры: Родителям не надо нервничать, ведь дети это чувствуют

Учиться без мучения - реальная задача Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первого сентября дети пошли в школу, а проблем у родителей только прибавилось. Как все пойдет? Подружится ли ненаглядное дитя с одноклассниками? Не начнет ли избегать школьных стен по любому поводу?

Этот учебный год по – печальному особенный – за парты сядут мальчики и девочки, которые и не знали мирной жизни. И родителям, и учителям, нужно быть к ним особенно внимательными. У таких детей, по словам учителей прифронтовых школ, рассеянно внимание, могут быть вспышки агрессиии, они пугливы.

Главное - не разочароваться в учебе! Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Доказывайте, что все не так страшно

- Для родителей первоклассников встреча с учителем обязательна, - отмечает донецкий психотерапевт, психолог, к.м.н. Виктор Смирненко. – А вот для мам и пап подростков, она, скорее, избыточна.

По его словам, все зависит от возраста. Но в любом случае, нельзя чтобы ребенок почувствовал ваше беспокойство – оно удесятерит его страхи, если они есть, и может создать новые. А вот учителя обязательно нужно предупредить о травме, которую ваш ребенок перенес во время обстрелов, либо при потере дома, или близких.

Для ребенка, который первый раз идет в школу, важно понять, что, хотя родителей он не видит, но они с ним, его не забыли.

- Да и родителям спокойнее, когда они педагога лично увидят и с ним познакомятся, - считает Смирненко.

А еще о школе надо много говорить, показывать подходящие фильмы, того же «Гарри Потера», доказывая, что все не так страшно. Но и здесь важна мера.

- Записали меня во втором классе в музыкальную школу, книгу, ее рекламирующую, дали. Да, это была целая книга, изданная еще при СССР, название я за давностью лет не помню. В ней дети так стремились играть в оркестре, что спокойно спать не могли. А потом оказалось, что все не так романтично и намного сложнее. Школа была в глубокой провинции и бедная, а преподаватели жестоки. Я был, мягко сказать, разочарован, даже шокирован. Приведу одну характерную черту - симфонии великих композиторов нам на уроках давали слушать на старом магнитофоне. Родители меня буквально из – под палки заставляли туда ходить. Я ее окончил и тут же забыл ноты, - вспоминает психотерапевт.

Важно учесть потребности ребенка

Для подростка визит мамы или папы в школу может вызвать опасения – а что ему там расскажут? Как прогулял в прошлом году урок?

- Гиперопека для школьника, который становится взрослым, крайне нежелательна. Растет риск антисоциального протестного поведения, - говорит Виктор Смирненко.

Одна из критических точек, особенно для девочек – разные требования подростковой моды, позиции школьного руководства и самих родителей.

- Не давить и мягко объяснять, что в очень коротких шортиках и полупрозрачной блузке в класс не ходят. Даже если сверстники ее круга общения такое одобряют. Ну а для мальчиков - помогите подобрать одежду, которая не выпячивала бы их недостатки, - говорит Смирненко.

Когда надо бить тревогу

- В начальных классах со мной учился мальчик, который был выше других. Но не спортивный, как и я увлекался фантастикой, - вспоминает Смирненко. – и вдруг дети стали его бить, толпой, нападая группами по 10 -15 человек. Что я делал? Старался держаться от него подальше, чтобы не стать на его место. До сих пор стыдно за трусость. Учителя травлю видели, но не вмешивались. Гораздо позже я узнал, что у школьной проблемы есть имя, почти диагноз «преподаватель некомпетентен».

Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») — это агрессия одних детей против других. Может выражаться избиениями, но чаще психологической травлей. Оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и кража вещей и мелкие подлости.

- Здесь обязаны вмешаться родители. Нужна хотя бы одна встреча с классным руководителем и, если она делает вид, что не понимает о чем речь – надо выбирать для ребенка другую школу. Терпеть буллинг и смиряться с ним нельзя. Кстати, моего знакомого перевели в другую школу и он в последующем сделал карьеру программиста. Останься он в старом классе – мог стать просто провинциальным алкоголиком, - считает Смирненко. – А еще, увы, на учителя иногда нужно надавить, чтобы он не закрывал глаза на издевательства.

Впереди - целый учебный год! Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«В учебу входят, как в холодную воду»

Виктор Смирненко рассказал о правилах, которых придерживается сам, воспитывая троих школьниц.

Четко объясните ребенку, когда обращаться к учителю, а когда проблему нужно решить самому.

Помните, разница между дистанционным обучением и походом в класс для ребенка огромна. Будьте с ним терпимее и не удивляйтесь, если он себя ведет, как будто «в первый раз в первый класс». Проговорите вместе с юным учеником хорошие моменты его или ее школьной жизни и сделайте упор на них.

Возникают проблемы с уяснением материала – повод найти репетитора. Но не сразу, в учебу входят, как в холодную воду. Каждый по-своему, в своем темпе. Но если не войти, водоемов можно боятся всю жизнь. Только доносить это, как и любые советы, следует мягко и осторожно, стараясь не ранить психику ребенка.

Травля со стороны одноклассников или буллинг – недопустим. А вот небольшие разногласия, особенно в подростковом коллективе, увы, неизбежны. Буллинг терпеть нельзя, а с «притеркой» к одноклассникам надо учить справляться.

Движение – это жизнь! Стимулируйте гулять и двигайтесь на воздухе вместе с ребенком. Интернет физические нагрузки не заменит.

Не упускайте возможности ходить в различные секции. Благо, в ДНР этому уделяется много внимания.

Как можно строить беседу со школьникам: психотерапевт дал примерный набросок

- Я понимаю, что тебе страшно, не хочется идти туда снова. А что не нравится? Учитель? Сосед по парте? (Дайте высказаться ребенку, если нужно, пусть поплачет). Я всегда понимаю тебя. Мне тоже иногда не хочется вставать с постели и бежать с утра на работу, просто есть вещи, которые мы выполняем, независимо от того, хотим или нет. Есть правила, так устроена жизнь и взрослых, и детей. Главное, не прячь свои проблемы в «конверты», а старайся поговорить о них. Наши невзгоды, спрятанные подальше, всегда всплывут и отравят жизнь.

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