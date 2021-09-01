Абхазия глазами дончанки: Пять советов, как не испортить отдых на Черноморском побережье

Абхазия остается одним из самых популярных направлений на Черноморском побережье Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сложно сказать, сколько страшилок получила я от друзей, когда сообщила о своем желании отдохнуть этим летом в Абхазии. Мне присылали истории о том, как там не любят русских, как только и ждут, чтобы их обворовать, как конфликтуют местные с приезжими и еще много всякого. Но все это только укрепило меня в решении увидеть эту удивительную страну и сделать собственные выводы.

В Абхазии я была в ранней юности, когда все мы были одной великой страной – СССР. Запомнились невероятно красивые девушки с бархатными глазами, густые ароматы цветущих фруктовых деревьев и очень чистое море. Тогда, в Гудауте, я подружилась со своей сверстницей – дочкой хозяйки – и мы даже освоили небольшой курортный бизнес, успешно продавая шелковицу из ее сада на пляже и зарабатывая деньги на всякие детские хотелки. Я потом купила шикарный местный гербарий, в котором страницы были переложены калькой, а названия экземпляров манили своей таинственностью: платан, конфетное, тутовое, фиговое дерево, пальма и т.д.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

После этого столько всего изменилось – давно нет той страны, Абхазия вынуждена была воевать за независимость, куда-то запропастился тот волшебный гербарий, как и та маленькая девочка, продававшая шелковицу на белых ступенях пляжа в Гудауте. Не изменилось одно – Абхазия осталась потрясающе красивой страной.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Совет № 1 О жилье лучше позаботиться заранее

Сейчас немало сайтов, где туристы делятся своими отзывами об отдыхе. Прежде, чем ехать, стоит потратить время и изучить чужой опыт. В Абхазии масса вариантов жилья – от новых отелей до палатки на берегу. Никуда не делись бабушки и таксисты с табличками: «Сдам жилье», но что вас там ждет - неизвестно.

Море здесь очень чистое даже на городских пляжах Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Моя знакомая позарилась на дешевизну съемного жилья и обещания сказочных чертогов и, оказалось, что все удобства находятся на улице, хозяйка постоянно занята домашними хлопотами и не успевает поддерживать чистоту в комнатах гостей, а до моря топать добрых 20 минут мимо раскаленного шоссе. Цена в разных уголках Абхазии за съемное жилье может отличаться и стартует от одной тысячи рублей за сутки. За комнату на двоих со всеми удобствами во второй линии от моря в разгар сезона просили уже 3 тысячи рублей. И, как правило, все приличное жилье к этому времени уже занято.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы с семьей за 1,5 месяца до отпуска забронировали номер в современном отеле, внимательно изучив его репутацию и рассмотрев фотографии комнат на сайте. Отель нам обеспечил трансфер из железнодорожного вокзала, просторный номер, его регулярную уборку и смену постельного белья. Кроме того, администратор всегда была на посту и готова была моментально решить любые наши вопросы. Единственное, что мне не понравилось, это навязанные администрацией отеля завтраки. Они входили в стоимость и отказаться от их оплаты было нельзя, хотя на море я предпочитаю завтракать непосредственно на пляже и совсем не скучной кашей, яичницей и запеканками. Удивило, что, хотя каши менялись в своих наименованиях, а запеканки чередовались с блинами и вполне недурственными сырниками, но ни разу в летний сезон нам не предложили фрукты или овощи.

Еще одно потрясение – в Абхазии регулярно отключают электричество на час – полтора. Впервые это случилось, когда мы с мужем собрались на вечернюю прогулку, а ребенка оставили одного в номере. Как вдруг свет вокруг погас, а из музыки стали слышны одни цикады. Будьте готовы к таким поворотам. В дальнейшем электричество отключали только после трех часов ночи.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Цены в отелях за стандартный номер на двоих стартуют от 1,5 тысяч. Комфортабельный номер с кондиционером и санузлом в непосредственной близости к морю обойдется не меньше 4 тысяч в сутки. И уже в середине лета комнату в отеле не так просто забронировать. Сказывается ситуация с закрытыми из-за ковида границами. Да и, как мы посчитали с мужем, при прочих равных такое же жилье в Крыму обойдется в 1,5 раза дороже.

Совет № 2 Поездом – лучше!

Если вы будете путешествовать не на собственном авто, то можно воспользоваться услугами перевозчика. Дорога из Донецка в Пицунду на 8-местном «минивэне» обойдется одному человеку в 3300 рублей. Выезд из ДНР - в 12.00, фирма перевозчика обещала прибытие в конечную точку назначения в 10.00. Мы чуть было не выбрали этот вариант, как благоразумно вспомнили про поезд, само путешествие на котором уже приключение. А для нас, восьмой год живущих без поездов и самолетов, это практически чудо - глоток мирной жизни.

РЖД обеспечивает высокий уровень комфорта Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Оказалось, что путешествовать с семьей не только прекрасно, но еще и экономически выгодно. Российская железная дорога предложила нам с мужем и ребенком семейный тариф – билет на каждого обошелся около 1300 рублей. Правда, как нас предупредили, при покупке по акции нет возможности поменять один из билетов, если возникнет такая необходимость.

Поезд - это всегда романтика Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы воспользовались услугами перевозчика, который взялся доставить нас на Ростовский железнодорожный вокзал. Одна машина нас довезла до Успенки – таможенный пункт ДНР на границе с РФ. Саму границу мы прошли в пешем порядке, а уже другая машина встречала на российской таможне. Звучит это все громоздко, но на самом деле, это самый оптимальный способ пересечения границы ДНР-РФ, если не хочешь просидеть в автомобильной очереди несколько часов. Мы не хотели, поэтом у прошли проверку на границе всего за 35 минут.

Никакие ПЦР-тесты, прививки и сертификаты о вакцинации у нас не требовали, а наши российские паспорта, пусть и без регистрации в России, ни у кого не вызвали вопросов. По ним мы приобретали билеты на поезд, по ним же нас регистрировали в отеле.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Поезд дарит возможность отдохнуть, вытянувшись на полке и поностальгировать с чаем, поданным в подстаканнике. Российская железная дорога сейчас обеспечивает настоящий комфорт в путешествии, начиная от свежего белья и оканчивая возможностью принять душ за какие-то 150 рублей.

Очень удобно, что поезд отправляется из Ростова вечером, всю ночь вы в пути, а уже утром прибываете в Адлер. Здесь, как только вы ступите на перрон, нет отбоя от желающих доставить вас в любой город Абхазии.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Границу между РФ и Абхазией, несмотря на большой поток машин, мы преодолели быстро и для этого нам не пришлось пользоваться пешим переходом и менять машины, как в ДНР. Может быть когда-нибудь и на нашей таможне научатся работать также быстро. Приехали мы в Пицунду бодрыми и полными сил, не знаю, как бы мы себя чувствовали, проделай весь путь скрюченными на сидениях «минивэна»?

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Совет № 3 Относитесь с уважением к стране и ее жителям

Следующее наблюдение только мое, оно не претендует на истину и все же. Мне показалось, что мы, дончане, с абхазами в чем-то похожи. Те же характер, гордость и какая-то безграничная, почти ревностная, любовь к своему краю. Может, сыграла роль война, хотя она и длилась там чуть больше года. Мы с таким же презрением относимся к приезжим, которые одержимы комплексом «старшего брата» и смотрят свысока на Донбасс и дончан.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Скажу вам, что такого гостеприимного и радушного народа, как абхазы, еще поискать! При условии, что вы сами будете оставаться человеком.

Стоило мне только однажды в кафе восхититься поданным блюдом, как в следующий раз мне принесли гораздо большую порцию. А когда я похвалила выбор абхазских песен водителем маршрутки, он достал только что игравший диск и с улыбкой протянул мне его.

Я уже не говорю, что на дегустации нам с мужем абхазы подарили бутылку вина, которое мне очень понравилось.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Также преувеличены рассказы о домогательствах восточных мужчин. Женщину здесь всегда заметят, возможно, проведут взглядом, галантно приоткроют перед вами дверь, дальнейшее будет зависеть только от вашего поведения.

Мои восхищение красотой этой страны, искренний интерес к ее народу, его истории ни разу не наткнулся на угрюмое молчание. Минуту назад незнакомые мне люди откровенно рассказывали о том, что происходило тут в 90-е, как выживают абхазы вне летнего сезона, на каком языке учатся в школе их дети, что дало им признание Россией и какие претензии к власти у людей существуют сегодня. Такие искренность и общительность я встречала только у дончан. При условии, конечно, что вы смогли расположить их к себе. Фальшь здесь чувствуют кожей. Большой ошибкой будет смотреть на гордый абхазский народ свысока, только на том основании, что вы приехали из большого города. Поверьте, вас найдут способ проучить.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Совет № 4 Берите индивидуальные экскурсии

Мы записались на экскурсию, которая предполагалась очень насыщенной – несколько живописных водопадов, ущелий и самое главное - подъем по горной дороге на перевал Пыв – 2,5 км над уровнем моря. Нашими попутчиками в экскурсии стала компания москвичей, которые не только взяли с собой 4-месячного ребенка, но и требовали особых условий для себя, наплевав на остальных членов экскурсионной группы.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наш гид и водитель внедорожника – Хасиль - изначально предупредил их, что 12-часовый маршрут будет непростым, даже попытался отговорить их от этой затеи, наплевав на свой заработок. Однако, москвичи оказались упрямы и беспечны. Через какое-то время больно было смотреть на младенца, подпрыгивающего, как кукла, на руках у матери, которая не знала, как одновременно и ребенка не выронить, и самой удержаться в джипе, несущемся по горному серпантину. Зато папа на заднем сидении, как ни в чем не бывало, вел бесконечные дебаты о Путине, Навальном, Зеленском и вообще несовершенном устройстве мира. Кстати, вино на дегустации молодые родители давали и своей грудной дочери, дабы та вела себя спокойно. Терпение водителя было на исходе, когда москвичи решили искупаться под Гегским водопадом, задержав отправление всей группы и лишив посещения еще нескольких объектов, потому что ночь в горах наступает очень быстро.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вы, видимо, привыкли думать только о себе и плевать хотели, что при этом чувствуют окружающие? Вы не заметили, что кроме вас, в машине еще есть люди, а вы своими прихотями лишаете их просмотра красот? – гордый абхаз отказался пожимать руку отцу семейства, а мы полностью разделяли его чувства.

Только увиденные нами красоты природы и полученный опыт не дали нам считать этот день безнадежно испорченным.

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Совет № 5 Не слушайте «страшилки» про Абхазию

Однажды, зайдя уже перед отъездом в магазин сувениров, мы застали девушку-продавца в расстроенных чувствах.

- Только что схватила за руку туристку, которая хотела украсть статуэтку слона. Эта фигурка стоит, как пол моей зарплаты, - возмущалась девушка. – И ладно бы это были продукты, и туристка была бы голодна! Да, верите ли, я сама бы ей продукты купила и накормила бы досыта. Но сувениры?!

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Абхазия 2021 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Можно ли на этом основании делать выводы, что все туристы – воришки? Конечно, нет. Почему же вы так охотно делаете подобные выводы о целом народе, услышав чьи-то частные истории?

Аферистов, жуликов и желающих облапошить простаков найдется немало в любом городе, любой страны. Когда-то нас с дочерью толпа цыган чуть не обворовала в самом центре культурной столицы, и что? Но все же, пожалуй, не стоит совсем терять голову и забывать о безопасности от душистого абхазского вина, горячего солнца, ласкового моря и хвойного аромата реликтовых сосен. И пусть путешествие в Абхазию останется ярким воспоминанием, не омраченным всякими досадными неприятностями.

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