«Для многих он стал путеводной звездой»: В Донецке почтили память Иосифа Кобзона

В Донецке почтили память Иосифа Кобзона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С самого утра к мемориалу Иосифу Кобзону, расположенному в Донецке, жители города несут цветы. Почтить память мэтра приехал и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Три года прошло с того момента как с нами не стало легенды Донбасса, нашего земляка, Героя Донецкой Народной Республики Иосифа Давыдовича Кобзона, - сказал руководитель государства.

В Донецке почтили память Иосифа Кобзона. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Владимирович отметил, что Иосиф Давыдович - человек, который показал, как нужно жить: ярко и так, чтобы о тебе очень часто вспоминали только добрым словом.

- Человек, который в самые опасные годы для Донецкой Народной Республики, во время ее становления в 2014-2015 годах, когда очень громко звучали выстрелы со стороны Украины, приезжал сюда, помогал, не чувствуя страха. Он просто брал и делал. Честно, бескорыстно. Старался по максимуму поступать справедливо, - говорит Глава ДНР. - Очень многим людям он помог. Для многих он стал путеводной звездой. В историю Донбасса он навсегда вписал свое имя. Безусловно, не только в Донбасса, а и всей нашей большой России.

В Донецке почтили память Иосифа Кобзона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Народный артист Советского Союза и Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве. Иосиф Давыдович похоронен на Востряковском кладбище.

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